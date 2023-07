Atelier aquarelle Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, 24 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Atelier aquarelle 24 – 28 juillet Atelier 2 80€ (matériel compris)

Clairement les sujets ne seront que prétexte à découvrir ou (re) découvrir, le jeu de dilution de l’aquarelle. Sur papier sec ou papier humide ? Un compromis entre gouache et peinture à l’huile, on s’essaiera au lavis et au glacis. L’essentiel, pour ce stage : Expérimenter et S’amuser.

Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/ete-3-ados-a-partir-de-16-ans-et-adultes-aquarelle »}, {« type »: « email », « value »: « contact@atelier-2.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://atelier-2.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T18:30:00+02:00 – 2023-07-24T20:30:00+02:00

2023-07-28T18:30:00+02:00 – 2023-07-28T20:30:00+02:00

atelier aquarelle

atelier2