Stages enfants été Atelier 2 Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Stages enfants été Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, 10 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Stages enfants été 10 – 13 juillet Atelier 2 50€ (matériel compris) Une formule pour découvrir autant son œuvre majeure que son histoire.

Prendre le temps d’échanger sur la vie de l’artiste et leurs différentes périodes ou obsessions créatives, du dessin à la peinture, en passant par le volume. L’observation des œuvres restera notre première étape pour créer à notre tour. Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/jui-3-5-ans-basquiat-kusama-kandinsky-et-niki-de-st-phalle »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T12:00:00+02:00

