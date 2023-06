Workshop Modèle Vivant Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Workshop Modèle Vivant Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, 3 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Workshop Modèle Vivant 3 – 6 juillet Atelier 2 370€ matériel compris 3 jours où le modèle vivant se décline de la chevelure aux petits orteils. Au fusain, à l’encre, au crayon gris… du format 10 * 15 au format grand aigle, Chloé Lorenzini, notre intervenante, ne manque pas d’idées pour vous faire découvrir le corps avec un nouveau regard. Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@atelier-2.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://atelier-2.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T09:30:00+02:00 – 2023-07-03T12:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Atelier 2 Adresse Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 16 Age max 99

