ATELIER PEINTURE SUR SOIE Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq ATELIER PEINTURE SUR SOIE Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, 24 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. ATELIER PEINTURE SUR SOIE Samedi 24 juin, 10h00 Atelier 2 Tarif Adhérent 65 € (matériel compris) Tarif Non-Adhérent 70 € (matériel compris) En vous inspirant du travail de Stéphanie Laleuw, vous réaliserez une pièce colorée en soie que vous agrémenterez de divers ornements, sur un thème floral et estival. Atelier textile animé par Faustine Delestre. Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://atelier-2.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00 atelier soie atelier2 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Atelier 2 Adresse Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Atelier 2 Villeneuve-d'Ascq

Atelier 2 Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

ATELIER PEINTURE SUR SOIE Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq 2023-06-24 was last modified: by ATELIER PEINTURE SUR SOIE Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq Atelier 2 Villeneuve-d'Ascq 24 juin 2023