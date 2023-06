Déambulation festive dans le quartier Résidence Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, 21 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Rendez-vous mercredi 21 juin 2023 à 10h à l’atelier 2 (quartier Résidence), rue Offenbach pour un départ en musique vers l’installation réalisée par les habitants et l’artiste Stéphane Chochois.

Zoom sur la Résidence artistique

ATELIER 2 a convié Stéphane CHOCHOIS, à une résidence de création sur le territoire de Résidence. L’occasion pour les habitants de revisiter depuis octobre dernier le quartier, voir, observer et se l’approprier. Adultes et enfants y ont contribué ; ils ont été acteurs pour réinvestir l’espace public de manière végétale, en créant collectivement « Les Sentinelles », une œuvre végétale, qui sera installée à cette occasion dans l’espace public.

En collaboration avec le CAL Doremi, le CAL Mermoz et la Maison des Genêts.

Atelier 2 rue Offenbach 59650 Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

2023-06-21T10:00:00+02:00 – 2023-06-21T12:00:00+02:00

