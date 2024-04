ATELIER 2 TONNES Préfailles, jeudi 6 juin 2024.

ATELIER 2 TONNES Préfailles Loire-Atlantique

L’atelier 2 Tonnes propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2 tonnes par an et par personnes, d’ici à 2050.

Cet atelier s’annonce comme une expérience unique et enrichissante pour tous ceux qui souhaitent s’approprier les enjeux du changement climatique et contribuer à la construction d’un avenir durable.

Informations pratiques

en partenariat avec le Collectif d’ICI de La Plaine sur Mer

Infos et reservation (obligatoire) au 07 87 08 08 86 / vague.eco.creative@gmail.com

Retrouvez ici tous les évènements prévus à Préfailles .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 18:30:00

fin : 2024-06-06 21:30:00

11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

L’événement ATELIER 2 TONNES Préfailles a été mis à jour le 2024-04-09 par eSPRIT Pays de la Loire