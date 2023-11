Atelier 2 tonnes La Table des Matières Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Gratuit sur inscription : contact.latabledesmatieres@gmail.com

Atelier ludique, immersif et pédagogique pour imaginer le futur…

Pour bien démarrer la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui aura lieu du 18 au 26 novembre 2023, la Table des Matières et Quatorziens en chemin vous invitent à participer à un atelier 2 tonnes.

Cet atelier immersif et pédagogique permet de comprendre les solutions à apporter pour limiter le dérèglement climatique et passer à l’action concrètement, à sa façon ! Parfaite suite de la Fresque du Climat, l’atelier 2 tonnes propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant les 2 tonnes équivalent CO2 par personne d’ici à 2050. La plateforme interactive permet de vivre en accéléré les 30 prochaines années et de choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle de la France, pour une compréhension ludique et systémique des enjeux de la transition bas-carbone.

La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton 75014 Paris

Contact : https://www.latabledesmatieres.org/483-2/ contact.latabledesmatieres@gmail.com https://www.latabledesmatieres.org/wp-content/uploads/2023/10/Atelier2tonnespng-761×1024.png

Droits réservés Atelier 2 tonnes