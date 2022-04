Atelier 2 tonnes Au Trois Lieu, 21 mai 2022, Fort-de-France.

Atelier 2 tonnes

Au Trois Lieu, le samedi 21 mai à 14:00

L’atelier 2tonnes propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2tonnes par an et par personne, d’ici à 2050. ​ Pour permettre une compréhension systémique des enjeux, l’atelier prend en compte les dimensions individuelles et collectives du sujet, sans oublier le rôle de l’influence, enjeu-clé de la transformation de la société. ​ Destiné autant aux plus novices qu’aux experts du sujet climatique, c’est aussi un vrai serious game, pensé pour rassembler et débattre ensemble, et que chacun puisse prendre du plaisir et exprimer son opinion. ​ Vous avez toujours rêvé de vous mettre à la place d’un Ministre, ou de parler climat avec Donald Trump ? Prenez-vous au jeu ! ​ Votre objectif est ambitieux, mais votre budget limité ! Saurez-vous faire les bons choix ?

Entrée libre et don libre sur place

Un objectif pour le climat : 2tCO2e/an et par personne en 2050

Au Trois Lieu 122 rue lamartine, 97200 Fort-de-France Fort-de-France



