le samedi 10 juillet à 14:00

La première partie » Défi « , se déroule dans la salle d’exposition temporaire dans une ambiance de bord de plage ! Tu devras résoudre un maximum de défis logiques et mathématiques pour remporter le défi final. Le deuxième temps de cet atelier est composé de trois activités sur les dimensions mathématiques et les constructions géométriques. À l’issue de cette deuxième partie, tu pourras repartir avec une réalisation 3D que tu auras toi-même construite grâce aux connaissances que tu auras acquises durant cet atelier !

Sur réservation, 15€

2h de défis et activités autour de la 3D pour apprendre en s'amusant avec les maths
18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine

2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T16:00:00

