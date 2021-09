Sotteville-lès-Rouen Maison citoyenne Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen Atelier 2 cosmétiques naturels Maison citoyenne Sotteville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Maison citoyenne, le mardi 14 septembre à 14:00

Dans le cadre programme d’animations du CCAS de Sotteville-lès Rouen Mon P’tit Atelier de la Cop21 de la Métropole Rouen Normandie vous propose une animation de confection de : – 1 oléogel visage après-rasage personnalisé 30ml L’oléogel est également un soin visage léger hydratant et apaisant, il peut être utilisé par tout le monde. – 1 dentifrice en pâte 80ml Chaque participant repartira avec ses créations et le livret recettes. Gratuit. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Animation réalisée par L’Atelier de Mel.

Sur inscription

Maison citoyenne 6/8 rue Henri Gadeau de Kerville, à Sotteville-Lès-Rouen

2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T16:00:00

