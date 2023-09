Workshop Codage Atelier 1901 Cabourg, 28 septembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Le fablab de l’Atelier 1901 organise un workshop codage à l’année, tous les jeudis, à partir du 28 septembre (hormis pendant les vacances scolaires).

Cet atelier aborde l’ensemble des fonctionnalités de base et utiles du JavaScript. L’objectif principal est de faire de vous des développeurs autonomes pour que vous puissiez résoudre par vous même la majorité des problématiques liées au JavaScript et que vous soyez capables de terminer des projets plus ou moins complexes. Les séances sont progressives, animées par un développeur web professionnel, qui vous permettra d’allier théorie et pratique.

Tarif : 100€ l’année.

Inscriptions sur place..

Vendredi 2023-09-28 17:30:00 fin : 2024-06-27 19:00:00. .

Atelier 1901 Avenue de la divette

Cabourg 14390 Calvados Normandie



The Atelier 1901 fablab organizes a year-round coding workshop every Thursday from September 28 (except during school vacations).

This workshop covers all the basic and useful features of JavaScript. The main aim is to turn you into a self-sufficient developer, so that you can solve most JavaScript-related problems on your own, and complete projects of varying complexity. Sessions are progressive, led by a professional web developer, who will enable you to combine theory and practice.

Price: 100? per year.

Registration on site.

El fablab Atelier 1901 organiza un taller de codificación durante todo el año, todos los jueves a partir del 28 de septiembre (excepto durante las vacaciones escolares).

Este taller cubre todas las características básicas y útiles de JavaScript. El objetivo principal es convertirte en un desarrollador autosuficiente, para que puedas resolver por ti mismo la mayoría de los problemas relacionados con JavaScript y seas capaz de llevar a cabo proyectos de diversa complejidad. Las sesiones son progresivas, dirigidas por un desarrollador web profesional, que le permitirá combinar teoría y práctica.

Precio: 100 euros al año.

Inscripción in situ.

Das Fablab des Atelier 1901 organisiert einen ganzjährigen Coding-Workshop, der ab dem 28. September jeden Donnerstag stattfindet (außer in den Schulferien).

In diesem Workshop werden alle grundlegenden und nützlichen Funktionen von JavaScript behandelt. Das Hauptziel ist es, Sie zu selbstständigen Entwicklern zu machen, sodass Sie die meisten Probleme im Zusammenhang mit JavaScript selbst lösen können und in der Lage sind, mehr oder weniger komplexe Projekte zu beenden. Die Sitzungen sind progressiv aufgebaut und werden von einem professionellen Webentwickler geleitet, der es Ihnen ermöglicht, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden.

Preis: 100? pro Jahr.

Anmeldung vor Ort.

