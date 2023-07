Atelier codage carte Microbit Atelier 1901 Cabourg, 13 juillet 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Apprendre à l’aide d’une carte programmable Microbit, le langage « Javascript » pour créer un jeu retro gaming c’est possible ! Les participants apprendront la syntaxe et la logique du codage.

Dès 13 ans.

Inscription obligatoire..

2023-07-13 09:30:00 fin : 2023-07-13 17:00:00. .

Atelier 1901 Avenue de la divette

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Learn to code with a programmable Microbit board. Learn how to drive LEDs, use actuators, sensors but also to use a test board to go further in the discovery.

From 12 years old.

Registration required.

Utilizando una placa programable Microbit, podrás aprender el lenguaje Javascript para crear un juego retro Los participantes aprenderán la sintaxis y la lógica de la codificación.

A partir de 13 años.

Inscripción obligatoria.

Mithilfe einer programmierbaren Microbit-Karte die Sprache « Javascript » zu erlernen, um ein Retro-Gaming-Spiel zu erstellen, ist möglich! Die Teilnehmer werden die Syntax und die Logik der Codierung erlernen.

Ab 13 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité