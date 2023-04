Atelier flocage sur tote bag Atelier 1901, 18 avril 2023, Cabourg.

Épatez votre entourage avec votre tote bag personnalisé ! Vous apprendrez à utiliser un logiciel de dessin vectoriel, à manier la découpeuse laser ou encore la presse à chaud.

Dès 12 ans. Tote bag fournis.

Inscription obligatoire..

2023-04-18 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-18 16:00:00. .

Atelier 1901 Avenue de la divette

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Amaze your friends and family with your personalized tote bag! You will learn how to use a vector drawing software, how to use a laser cutter or a heat press.

From 12 years old. Tote bag provided.

Registration required.

Sorprende a tus amigos y familiares con tu propia bolsa personalizada Aprenderás a utilizar un programa de dibujo vectorial, una cortadora láser o una prensa térmica.

A partir de 12 años. Se proporciona la bolsa.

Inscripción obligatoria.

Beeindrucken Sie Ihre Mitmenschen mit Ihrer selbst gestalteten Tote Bag! Sie lernen, wie man mit einer Vektorgrafiksoftware umgeht, wie man mit dem Lasercutter oder auch mit der Heißpresse umgeht.

Ab 12 Jahren. Tote Bags werden zur Verfügung gestellt.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité