Ouverture de l’Atelier 152 atelier 152, 1 avril 2023, Schiltigheim.

L’Atelier 152 est un atelier partagé où se croisent les savoir-faire des 3 artistes/artisans permanents : graveur, peintre, créateur textile.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, nous ouvrons nos ateliers et nous aurons le plaisir de vous faire découvrir nos univers et nos savoir-faire.

Marie Jeanne Lejeune – Graveur

Techniques : eau forte, pointe sèche, linogravure, xylogravure

Isabelle Thelen – artisan/artiste Textile

Des Filles à découdre

Techniques : objets, broderie, collage, impression.

L’Atelier 152 is a shared workshop with 3 permanent artists / craftsmen : engraver, painter, textile creation intersect.

For the European Days of Crafts, we open our workshops to make you discover our universes and our know-how.

atelier 152 152, route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

gravure impression

Atelier 152