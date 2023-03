Ouverture de mon atelier Céramique à VITTEL atelier 1300°C, 1 avril 2023, Vittel.

J’ouvre mon atelier à VITTEL le samedi 1 et dimanche 2 avril au public.

Il y aura des demonstrations de coulage de sculpture et de modelage en porcelaine faience et grès.

Le coulage est le moyen de mise en forme de pâtes liquides dénommées barbotines qui sont des suspensions de poudres céramique dans un solvant, généralement de l’eau. Ce procédé de façonnage consiste à verser la barbotine dans un moule creux et poreux, le plus souvent en plâtre, qui absorbera par capillarité une partie du solvant conduisant à un dépôt croissant de particules céramique sur les parois.

Le temps de coulage est généralement compris entre 20 et 90 minutes. Le démoulage intervient avec ou sans une étape de raffermissement de la pièce. Si la pièce coulée est suffisamment plastique, elle peut être ébarbée avant l’étape de séchage qui succédera.

Ce procédé permet de réaliser des pièces complexes, à parois fines, ou de grande taille.

Je pourrai aussi montrer un enfournement ou défournement de pièces dans mon four et aussi une démonstration d’émaillage.

La technique d’émaillage consiste à déposer une fine couche de verre ou vitrocéramique sur un support céramique puis à cuir l’ensemble de sorte à améliorer la résistance aux agents chimiques du matériau recouvert ou ses propriétés de surface. L’émaillage peut également être utilisé pour contribuer à l’assemblage de pièces céramiques entre elles.

Ces démonstrations auront lieu de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Atelier1300°C

https://www.facebook.com/atelier1300c.emiliecollin/

atelier 1300°C 258 rue sœur st Paul Vittel 88800 Vosges Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

céramique porcelaine

Sonia Blanc