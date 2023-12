[Concert] Juju Vagabonde Atelier 13 Dieppe, 26 janvier 2024, Dieppe.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26

Venez découvrir la talentueuse Juju Vagabonde à l’Atelier 13. Cette artiste complète vous proposera de découvrir son univers avec des compositions originales acoustique-folk avec sa guitare et son harmonica..

Atelier 13

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



