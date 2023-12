[Atelier] Jeux de société Atelier 13 Dieppe, 12 janvier 2024, Dieppe.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:00:00

fin : 2024-01-12

Venez découvrir les jeux originaux et amusants de Marie-Odile. Des jeux simples à apprendre. Jeux de hasard, de stratégie, de rapidité ou de réflexion, jeux de mots, jeux de chiffres, jeux de cartes, jeux coopératifs..

Atelier 13

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



