[Concert] TonhallenKoncert Atelier 13 Dieppe, 21 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

L’Atelier 13 vous propose de découvrir le trio suisse et berlinois TonhallenKoncert avec DDK Trio – Jonas Kocher à l’accordéon, Jacques Demierre au piano, et Axel Dörner à la trompette.

Une chouette soirée en perspective..

Atelier 13 L’Inattendu

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Atelier 13 invites you to discover the Swiss-Berlin trio TonhallenKoncert with DDK Trio – Jonas Kocher on accordion, Jacques Demierre on piano, and Axel Dörner on trumpet.

A great evening ahead.

Atelier 13 le invita a descubrir al trío suizo-berlinés TonhallenKoncert con DDK Trio – Jonas Kocher al acordeón, Jacques Demierre al piano y Axel Dörner a la trompeta.

Seguro que será una gran velada.

Das Atelier 13 lädt Sie ein, das Schweizer und Berliner Trio TonhallenKoncert mit DDK Trio – Jonas Kocher am Akkordeon, Jacques Demierre am Klavier und Axel Dörner an der Trompete – zu entdecken.

Ein schöner Abend in Aussicht.

