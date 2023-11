[Atelier] Jeux de société Atelier 13 Dieppe, 8 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez vous amuser avec l’équipe de l’atelier 13 lors de cette soirée jeux de société. Jeux de hasard, de stratégie, de rapidité ou de réflexion, jeux de mots, jeux de chiffres, jeux de cartes, jeux coopératifs il y en aura pour tous les goûts..

2023-12-08 18:00:00

Atelier 13

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Join the Atelier 13 team for an evening of board games. Games of chance, strategy, speed or reflection, word games, number games, card games, cooperative games – there’s something for everyone.

Ven a divertirte con el equipo de Atelier 13 en esta velada de juegos de mesa. Juegos de azar, de estrategia, de velocidad o de reflexión, juegos de palabras, de números, de cartas, cooperativos… hay para todos los gustos.

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit dem Team von Atelier 13 an diesem Abend mit Gesellschaftsspielen. Glücksspiele, Strategiespiele, Schnelligkeitsspiele, Denkspiele, Wortspiele, Zahlenspiele, Kartenspiele, kooperative Spiele – es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

