[Café Utopie] Animé par Florent Bussy Atelier 13 Dieppe, 7 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Discutons, échangeons et…trinquons !! Avec Florent Bussy, passons un nouveau moment comme tous les mois, à échanger autour du thème proposé..

2023-12-07 19:00:00 fin : 2023-12-07 . .

Atelier 13

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Let’s discuss, exchange and…toast! As we do every month, Florent Bussy and I are looking forward to sharing our thoughts and ideas with you.

Discutamos, compartamos y… ¡brindemos! Como cada mes, Florent Bussy y yo estamos deseando compartir nuestros pensamientos e ideas sobre el tema propuesto.

Diskutieren, austauschen und…anstoßen!!! Mit Florent Bussy verbringen wir wie jeden Monat einen weiteren Moment, um uns über das vorgeschlagene Thema auszutauschen.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie