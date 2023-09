[Expo-vente soliadaire] L’inattendu Atelier 13 Dieppe, 29 septembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Une vente aux enchères d’œuvres d’artistes dieppois est organisée dans les locaux situés 11 avenue Normandie-Sussex.

Cette vente au profit de l’Inattendu, association de préfiguration d’une SCIC, proposera à la vente des œuvres des artistes suivants: Roland SHON, Maryvonne DECAZANOVE, LUMIOARA, Olivier CHERES, Paul BONMARTEL, Mireille SHOHN, Jean jacques PINAUD, LUSTUCRU.

L’Inattendu regroupe les associations : Atelier13 Collectif, La Serre Citoyenne (Cagettes et Bocaux, Le Barouf), l’AGNEL Monnaie locale, l’Ancre Musicale.

Pour continuer à proposer ses diverses activités de concerts et spectacles, formations artistiques, résidences d’artistes, épicerie de produits bio et locaux, cafés philo, utopie et autres, vous accueillir au Barouf cette association a besoin de votre aide.

Le bar associatif sera ouvert, une sortie de résidence du Collectif Rotule clôturera la soirée à 20h30 avec Louis FRERE et Céline DENAIN..

2023-09-29 19:00:00 fin : 2023-09-29 . .

Atelier 13 L’Inattendu

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



An auction of works by Dieppois artists will be held on the premises at 11 avenue Normandie-Sussex.

This sale, in aid of l’Inattendu, an association that is the prefiguration of a SCIC, will feature works by the following artists: Roland SHON, Maryvonne DECAZANOVE, LUMIOARA, Olivier CHERES, Paul BONMARTEL, Mireille SHOHN, Jean jacques PINAUD, LUSTUCRU.

L’Inattendu brings together the following associations: Atelier13 Collectif, La Serre Citoyenne (Cagettes et Bocaux, Le Barouf), AGNEL Monnaie locale, l’Ancre Musicale.

To continue to offer its various activities – concerts and shows, artistic training courses, artist residencies, a grocery store selling organic and local produce, cafés philo, utopia and more – this association needs your help to welcome you to Le Barouf.

The association’s bar will be open, and a residency by Collectif Rotule will close the evening at 8:30pm, with Louis FRERE and Céline DENAIN.

Se organiza una subasta de obras de artistas de Dieppois en el número 11 de la avenida Normandie-Sussex.

La venta, que será a beneficio de l’Inattendu, asociación precursora de un SCIC, contará con obras de los siguientes artistas: Roland SHON, Maryvonne DECAZANOVE, LUMIOARA, Olivier CHERES, Paul BONMARTEL, Mireille SHOHN, Jean jacques PINAUD, LUSTUCRU.

L’Inattendu reúne a las asociaciones : Atelier13 Collectif, La Serre Citoyenne (Cagettes et Bocaux, Le Barouf), AGNEL Monnaie locale, l’Ancre Musicale.

La asociación necesita tu ayuda para seguir ofreciendo una amplia gama de actividades, como conciertos y espectáculos, cursos de formación artística, residencias de artistas, una tienda de comestibles con productos ecológicos y locales, cafés filosóficos y utópicos y mucho más.

El bar de la asociación estará abierto, y una residencia del Collectif Rotule cerrará la velada a las 20.30 h con Louis FRERE y Céline DENAIN.

In den Räumlichkeiten in der Avenue Normandie-Sussex 11 wird eine Auktion mit Werken von Künstlern aus Dieppe veranstaltet.

Bei dieser Auktion zugunsten von L’Inattendu, einem Verein zur Gründung einer SCIC, werden Werke der folgenden Künstler zum Verkauf angeboten: Roland SHON, Maryvonne DECAZANOVE, LUMIOARA, Olivier CHERES, Paul BONMARTEL, Mireille SHOHN, Jean jacques PINAUD, LUSTUCRU.

L’Inattendu umfasst die Vereine : Atelier13 Collectif, La Serre Citoyenne (Cagettes et Bocaux, Le Barouf), l’AGNEL Monnaie locale (lokale Währung), l’Ancre Musicale (musikalischer Anker).

Um weiterhin seine verschiedenen Aktivitäten wie Konzerte und Aufführungen, Kunstausbildungen, Künstlerresidenzen, einen Lebensmittelladen mit biologischen und lokalen Produkten, Philo-, Utopie- und andere Cafés anbieten zu können, Sie im Barouf willkommen zu heißen, braucht dieser Verein Ihre Hilfe.

Die Bar des Vereins wird geöffnet sein, und zum Abschluss des Abends findet um 20.30 Uhr eine Veranstaltung des Collectif Rotule mit Louis FRERE und Céline DENAIN statt.

Mise à jour le 2023-09-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche