Doubs Vous en avez rêvé : faire vous-même vos propres plants de légumes ou de fleurs. Venez mettre les mains dans la

terre et apprendre les techniques du jardinier (types de terres, qualité des graines, adaptation des variétés…). Chacun repartira avec ses plants et des fiches pratiques. Intervenant : Sylvie Bugnon

Prix : 5 €

Réservé aux adultes. Nombre de places limité.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60

Durée : 2 h 30 Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

