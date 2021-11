Atelier 123 nature : Naturo’bébé Vandoncourt, 27 novembre 2021, Vandoncourt.

Atelier 123 nature : Naturo’bébé Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

2021-11-27 – 2021-11-27 Damassine 23 Rue des Aiges

Vandoncourt Doubs Vandoncourt

Cet atelier dédié aux futurs et jeunes parents et à leurs bébés présentera

les couches lavables, la confection de lingettes, la fabrication de liniment ainsi qu’une initiation à la naturopathie et à l’écologie avec bébé. Chaque participant repartira avec son flacon de liniment, sa lingette lavable et le livret pédagogique de l’atelier.

Intervenant : La cabane

Inscription obligatoire

Nombre de places limité. Durée : 2 h

accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com +33 3 81 94 45 60

Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

