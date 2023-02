Atelier 123 Nature : La taille de plantation des arbres fruitiers Verger d’Exincourt Audincourt Audincourt Catégories d’Évènement: Audincourt

Doubs

Atelier 123 Nature : La taille de plantation des arbres fruitiers Verger d’Exincourt, 18 mars 2023, Audincourt Audincourt. Atelier 123 Nature : La taille de plantation des arbres fruitiers Rue Paul Fleury Verger d’Exincourt Audincourt Doubs Verger d’Exincourt Rue Paul Fleury

2023-03-18 – 2023-03-18

Verger d’Exincourt Rue Paul Fleury

Audincourt

Doubs Audincourt EUR Cette taille très particulière conditionne la bonne reprise des arbres. Venez comprendre pourquoi cette taille est si importante et comment la réaliser. Cet atelier se déroulera dans le jeune verger d’Exincourt planté à l’automne dernier dans le cadre de l’appel à projets régional « vergers de sauvegarde ». Intervenant : Vergers Vivants

Réservé aux adultes. Nombre de places limité.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60

Durée : 2 h 30 +33 3 81 94 45 60 http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/education-et-sensibilisation/sorties-123-nature.html Verger d’Exincourt Rue Paul Fleury Audincourt

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Audincourt, Doubs Autres Lieu Audincourt Adresse Audincourt Doubs Verger d'Exincourt Rue Paul Fleury Ville Audincourt Audincourt lieuville Verger d'Exincourt Rue Paul Fleury Audincourt Departement Doubs

Audincourt Audincourt Audincourt Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audincourt audincourt/

Atelier 123 Nature : La taille de plantation des arbres fruitiers Verger d’Exincourt 2023-03-18 was last modified: by Atelier 123 Nature : La taille de plantation des arbres fruitiers Verger d’Exincourt Audincourt 18 mars 2023 Audincourt Doubs Rue Paul Fleury Verger d'Exincourt Audincourt Doubs Verger d'Exincourt Audincourt

Audincourt Audincourt Doubs