Vandoncourt Doubs De la chambre au salon en passant par le garage, découvrez un logement fictif permettant d’identifier de manière ludique les sources de pollutions intérieure et de trouver les solutions pratiques pour les supprimer ! > Intervenant : La Mutualité Française.

> Nombre de places limité : réservation obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)

> Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-08-25 par

