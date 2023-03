Atelier 123 Nature : Jus de pomme Rue des Aiges Villars-lès-Blamont Villars-lès-Blamont Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Villars-lès-Blamont EUR C’est la saison des pommes à la Damassine !

Viens cueillir les fruits pour réaliser un délicieux jus frais, riche en vitamines ! Intervenant : PMA

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office de Tourisme)

Enfants à partir de 4 ans (accompagnés d’un parent).

Durée : 1 h 30

