Grand-Charmont

Atelier 123 nature : Jus de pomme “made in chez nous” Grand-Charmont, 25 septembre 2021, Grand-Charmont. Atelier 123 nature : Jus de pomme “made in chez nous” 2021-09-25 14:30:00 – 2021-09-25 16:30:00

Grand-Charmont Doubs Grand-Charmont Le jus de pommes n’est jamais aussi bon qu’à la sortie du pressoir !

Rejoignez-nous dans le verger communal de Grand-Charmont, récoltez

en famille quelques kilos de pommes et aidez-nous à les presser. N’oubliez pas de prendre 2 bouteilles à remplir pour faire déguster votre nectar à la maison. Intervenant : Vergers Vivants

Durée : 2 h

> Rendez-vous : à 14 h 30 au verger communal de Grand-Charmont

