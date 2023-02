Atelier 123 Nature : Faire sa grainothèque Damassine Vandoncourt Vandoncourt Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Vandoncourt Venez vous initier à la sélection, la conservation et l’utilisation des graines qu’il est possible de produire chez soi. Vous découvrirez les astuces, les variétés les plus simples pour gagner de l’autonomie dans votre jardin. Intervenant : Sylvie Bugnon

Réservé aux adultes.

Prix : 5 €

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office de Tourisme).

Durée : 2 h 30 Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

