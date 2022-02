Atelier + 12 ans : Art mural et patrimoine Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

du jeudi 10 février au vendredi 11 février à Musée de l'Hospice Comtesse

Après une découverte de l’expo » Au temps des Renarts « , les enfants participeront à un temps de modélisation d’un mur à graffer sur ordinateur avec l’artiste Omur-H pour la fabrication d’un module imprimé en 3D – le mur du Moulin Saint Pierre. Sur ce support, les enfants réaliseront leur fresque graffée en petit format accompagné du street artiste Danyboy. Les enfants repartent avec leur objet street art sous le bras. en savoir plus sur [ » Au temps des Renarts « ](https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse/Actualites2/Evenement-Au-temps-des-Renarts)

Musée de l'Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille

2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T12:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T17:00:00;2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T12:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T17:00:00

