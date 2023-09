La réhabilitation de l’Atelier 11 Cité Falguière Atelier 11 Paris, 13 octobre 2023, Paris.

La réhabilitation de l’Atelier 11 Cité Falguière 13 et 14 octobre Atelier 11 Entrée gratuite sur inscription

Pour les Journées nationales de l’architecture 2023 placées sous le thème “Architecture et transition écologique”, découvrez le projet architectural de transformation d’un atelier d’artistes du XIXe siècle en une Résidence Internationale d’Art et de Recherche, tout en faisant entrer son patrimoine culturel dans les réalités environnementales actuelles.

Construit dans les années 1870, l’Atelier 11 est une résidence d’artistes basée dans un atelier historique de Montparnasse. Dernier atelier actif de la Cité Falguière, il accueille des artistes du monde entier qui y vivent et travaillent depuis plus de 150 ans.

Tandis que Paris avance vers son objectif de zéro émission nette, le projet de restauration et de rénovation de l’Atelier 11 vise à décarboner le bâtiment existant tout en protégeant, restaurant et mettant en valeur son riche patrimoine artistique et culturel.

Le projet comporte un nombre de stratégies qui, ensemble, rendent cela possible – à commencer par la rénovation en soi du bâtiment existant. Les boiseries de la structure originelles seront préservées et mises en valeur et les nouveaux aménagements intérieurs seront en bois léger. Les éléments déposés seront réemployés autant que possible. La réparation et l’isolation des murs extérieurs ainsi que la restauration des verrières avec un vitrage isolant préservant l’aspect originel permettront de créer une enveloppe à haute performance pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment. La consommation énergétique globale sera également réduite grâce à la mise en place d’une ventilation à double flux avec récupération de chaleur, permettant une bonne ventilation naturelle transversale, à l’optimisation de la lumière naturelle et à l’installation d’un système électrique, d’éclairages et d’équipements efficaces énergétiquement. Dans le cas où la performance énergétique serait insuffisante une fois le bâtiment opérationnel, une provision est prévue pour l’installation de panneaux solaires en toiture. Enfin, le gaz naturel sera remplacé par un chauffage électrique, en lien avec le réseau énergétique largement décarboné en France.

Au-delà de l’efficacité énergétique et de la démarche bas-carbone, ce projet vise à révéler et sauvegarder le patrimoine artistique du bâtiment. À l’intérieur, la peinture à la chaux et la terre rouge feront écho aux origines de l’Atelier en tant qu’atelier de sculpture. Enfin, la restauration complète de la façade rendra à l’Atelier ses teintes originelles, telles qu’immortalisées dans un tableau de Chaïm Soutine, l’un de ses résidents les plus éminents.

Lauréat de la Mission Patrimoine en 2022, l’atelier d’artistes historique qu’est l’Atelier 11 Cité Falguière est censé rouvrir après les travaux de réhabilitation en 2024/25, en tant que Résidence Internationale d’Art et de Recherche. Une fois restauré, le bâtiment pourra continuer de fonctionner en tant que résidence d’artistes, atelier et espace d’exposition, abritant les générations à venir d’artistes et de penseurs. L’Atelier réhabilité incarnera ainsi la promesse d’un futur qui célèbre, adapte et exploite le potentiel des édifices existants pour atteindre la résilience climatique.

Porté par les associations L’AiR Arts et Cité Falguière ainsi que leur réseau grandissant de bénévoles d’artistes et de professionnels de la culture, ce projet a été développé par un collectif transatlantique d’architectes formé par gh3* (Toronto, Canada) et TNT Architecture (Paris, France), avec les conseils de Studio Gang (USA/Paris), FREAKS (Paris, France) et d’un architecte du patrimoine délégué par la Fondation du patrimoine.

Consultez notre site pour le programme détaillé

Atelier 11 11 Cité Falguière 75015 Pris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France http://www.lairarts.com/atelier-11.html https://www.instagram.com/lairarts/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-air-arts/evenements/journees-nationales-de-l-architecture-2023 »}] [{« link »: « http://www.lairarts.com/atelier-11.html »}, {« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/atelier-11-cite-falguiere »}, {« link »: « http://www.lairarts.com/2023-Architecture-Days.html »}, {« link »: « http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)](http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html)%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html%5D(http://www.lairarts.com/atelier-11.html) »}] Construite dans les années 1870, la Cité Falguière servit de lieu de travail et de vie à de nombreux artistes, dont Amedeo Modigliani, Tsuguharu Foujita, Constantin Brancusi, Chaïm Soutine et Paul Gauguin. Ces artistes, parfois connus sous le nom d’École de Paris, ont fait preuve d’une remarquable diversité de styles et marquèrent la naissance du modernisme, l’une des périodes les plus prolifiques de l’histoire de l’art. Métro : station Pasteur ou Montparnasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T11:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

Atelier 11 Historical Walls © L’AiR Arts alumna resident Giovanna Nucci, 2021