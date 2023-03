[Rendez-vous d’Exception] Visite au sein atelier 1083 atelier 1083, 28 mars 2023, Romans-sur-Isère.

[Rendez-vous d’Exception] Visite au sein atelier 1083 Mardi 28 mars, 10h00 atelier 1083

Visite au sein atelier 1083

Après des décennies de fermetures d’usines et de délocalisations, l’aventure du jeans français aurait pu s’arrêter là. Elle redémarre en 2013 sur une idée de Thomas Huriez, accompagné de son frère Grégoire Huriez. Alors gérant d‘une petite boutique de mode éthique à Romans-sur-Isère dans la Drôme, il veut appliquer les principes de la mode durable à un vêtement universel que tout le monde porte : le jeans. Il se fixe pour objectif de relocaliser le maximum d’étapes de fabrication dans l’Hexagone. À l’époque, le défi est immense et anachronique. La confiance de deux tisseurs dans la Loire et les Vosges, et de l’atelier de confection Création Anaïs à Marseille, transforme le projet en réalité. Grâce à une campagne de financement participatif et l’émergence d’une communauté enthousiaste, les premiers jeans français en coton bio teints + tissés + ennoblis + coupés + cousus en France sont créés, ainsi qu’une paire de sneakers fabriquée à Romans-sur-Isère, capitale de la chaussure et berceau de la marque.

Date du Rendez-vous d’Exception :

Mardi 28 mars de 10h à 11h30

Condition de réservation :

Réservation gratuite en écrivant à contact@1083.fr

atelier 1083 21 avenue Gambetta 26100 Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:contact@1083.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T11:30:00+02:00

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T11:30:00+02:00

jeans made in Fance

1083