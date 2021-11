Floirac Atelier 10 Floirac, Gironde Atelier 10: Marché de NoHell Atelier 10 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

du vendredi 3 décembre au dimanche 5 décembre à Atelier 10

Atelier 10: Marché de Noël ————————– Du Local, fait main et avec amour: venez pour l’ Atelier 10: Marché de NoHell ! En plus des résident.e.s qui auront le plaisir de vous accueillir, des Artistes, Artisans et Créateur.ice.s de la région vous ferons découvrir leur productions. Pour la nocturne de Vendredi 3 Décembre, nous vous proposons un concert Blues par Raoul Ficel. Un Food Truck assurera la partie restauration. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter ou à nous suivre sur les réseaux.

Entrée libre

Un Marché de Noël alternatif et local. Atelier 10 10 rue de l’esperance floirac Floirac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T18:00:00 2021-12-03T22:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T18:00:00

