Raz de Zines Dimanche 4 juin, 14h00 atelier 10 Entée libre.

Pour la 1ère fois, l’Atelier 10 reçoit dans ses murs des artistes issus du Fanzinat. Un monde bien connu par certain.e.s, et encore obscur pour d’autres!

Une véritable culture Undergroud qui regorge de techniques différentes. A l’origine sur un support papier, on y trouve du dessins, de la bd, des textes militants, du cinéma, de la musique. Ces Fan-Zines sont élaborés par des passionné.e.s, de manière indépendante et libre.

Venez découvrir ces acteur.ice.s qui tissent la toile du DIY.

Un évènement en collaboration avec Chester.

Programme

14H: Ouverture des barrières

Exposition des Travaux de Mattt Konture (l’ Association, Psikopat, Fluide Glacial…)

Fresk en live par Kronik/Kefran/Grimm

15H30: Diffusion d’un documentaire de Francis Vadillo sur M. Konture » L’Ethique du Souterrain » + discussions

19H: SHOW CASE « Cel’in Things »

Seront présents à l’évènement

Mattt Konture

Marie de la Fanzinotheque de Poitiers

Collectif Kronik

Chester

Kefran

Librairie du Muguet

Moules Frites

La Gazetta Ultra

Fanzine BRA

Freak City

Chasse-Goupille

La maculée Conception

Anne Philomène Rollin

Le Cafzic

Zoé Andrieux

Bobby Pins

Edition du Parasite

Infos pratiques

Pour la faim: Cheffe Raga et sa cuisine locale et saine

Pour La soif: Bière locale et artisanale de chez Brasserie Dac

Parking gratuit!

Accès facile en bus depuis Bordeaux!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T22:00:00+02:00

fanzine underground

Chester / Atelier 10