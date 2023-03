Les 10 ans de l’Atelier 10 Atelier 10, 31 mars 2023, Floirac.

Les 10 ans de l’Atelier 10 31 mars – 2 avril Atelier 10 entrée libre

2013-2023

31 mars 1er et avril : Notre collectif fête les 10 ans de notre lieu de création, 2 soirées concert, des artistes invités! https://fb.me/e/2ILr7A7G4

Au début il n’y avait rien.

Rien qu’un parking.

Et puis 3 jeunes et vaillants garçons ( Davy, Jeff et Bino) ont eu le désir commun de construire un lieu de création.

Cloisons après cloisons, ce grand parking a vu naître des espaces de travail pour des peintres, des sculpteurs, des rêveurs..

Une quarantaine d’artistes et d’artisans d’art de tout horizon ont foulé le bitume de ce lieu, apportant leur énergie et leur savoir-faire.

Aujourd’hui, l’Atelier10 est un collectif de 17 artistes et artisans d’art, et c’est avec VOUS que l’on souhaite montrer le nouveau visage de cet Atelier qui n’en finit pas de grandir.

Céline: Arck Attack _ Métalliste

https://www.arcattack-metal.com/ https://www.facebook.com/Metallicienne https://www.instagram.com/arcattack_atelier10/

Virginie: Les facéties de Virginie _ Sculpture/Modelage sur terre/Céramiste

https://www.facebook.com/lesfaceties/

https://www.instagram.com/virginie_pottery/

Aurélie SARPON Artwork _ Plasticienne

https://www.facebook.com/profile.php?id=100034992592727

https://www.instagram.com/aurelie.sarpon_artwork/

FEFFER Rodolphe: Art Brut et Singulier – sculpteur

Nouk: Heresy’ Ark _ Illustration & Peinture Dark

https://www.instagram.com/heresy.ark_nouk/

Emma : Renarde.RunHard

https://www.instagram.com/renarde.run.hard/

https://www.emmalefebvre.com/

Florence: Florence B. Art _ Rock n’ Roll sur Polystyrène et bois

https://www.instagram.com/florenceb.art/

Élisabeth & Jean-Michel: Atelier JedeuxM _ Peinture sur céramique & Upcycling

https://www.instagram.com/babethlapin7980/

Damien: Ma Boîte en Métal _ Expérimentation sur Métal et Mobilier

https://www.instagram.com/maboiteenmetal/

Ferval _ Plasticien & Poète

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063973028338&sk=about

LAVAL Fabrice: Les Vitraux de Fabrice LAVAL _ Custom Vitrail / Railing Aquitaine _ Création Garde-Corps

https://www.instagram.com/lavalfabrice/

Pierre : Atelier Pierre BERRI _ Maroquinier

https://www.instagram.com/atelier.pierre.berri/

Lauris : COST TPK _ Artiste Graffeur

https://www.instagram.com/costtpk/

Nessaa: Vaness Nessa _ Artiste et Artisan multifacettes

https://www.instagram.com/latelierdornements/

https://www.instagram.com/nessaa.vaness/

Lyli.oui – Joaillière poétiques et visions photographiques, art végétal et collagiste

https://www.instagram.com/lyli.oui/

https://www.instagram.com/lyli.oui.tsukimibrun/

GALINDO Fabienne: Fabienne G _ Dessin

https://www.instagram.com/fabienne.galin/

Éric: Art&Fact _ Antiquités, Mobilier Industriel

https://www.instagram.com/artefact.bordeaux/

https://www.facebook.com/artefact.bordeaux/

Pour cet Anniversaire on vous prépare quelques surprises:

– des eXpos Coup de Coeur / Nos invités

Corinne Bertholino (@co_bertholino)

Corinne Bertholino « se pique de faire œuvre de pics.

Assemblés, collectionnés, regroupés, à la fois identiques et différents.

Comme l’individu prend tout son sens dans la société, le pic fait œuvre par sa multitude. »

https://www.instagram.com/co_bertholino/

https://www.facebook.com/corinne.bertholino

Marie Ange Daudé (@daudemarieange)

De plumes et de rouille, Artiste Plasticienne, Marie Ange Daudé, est portraitiste.

A travers ses portraits, elle exprime son désir d’esthétisme et de féminité, ainsi que son penchant vers la mélancolie et la nostalgie. Ses visages sont forts et exprime une émotion rare.

https://www.instagram.com/daudemarieange/

Jean-Pierre Tessari (@jeanpierretessari) • Photos et vidéos Instagram

https://www.instagram.com/jeanpierretessari/

SAINTE (@sainte___) • Photos et vidéos Instagram

https://www.instagram.com/sainte___/

Axel Sandri

Professeur Axel , grand gourou aveyronnais , fait revenir l’âme sœur , trouve les numéros du loto sportif , change les twix en raider , répare les ordinateurs (en windows 95) , tout pour amour gloire et beauté !!

https://www.facebook.com/axelgribouille/

@un_peu_flou • Photos et vidéos Instagram

https://www.instagram.com/un_peu_flou/

Nicolas Wittebroot (@monsieur.nico) « Attaché à l’émotion que me procure une rencontre, un voyage,une découverte culturelle ou encore une actualité,je découpe, colle, dessine, crayonne… et illustre ces moments de vie souvent fugaces, pour n’en garder que l’essentiel ou du moinsce qu’il me semble l’être. N’oublie jamais que, comme disait Bernard Le Bouyer de Fontenelle: « Ne prends pas la vie trop au sérieux . De toute façon nous n’en sortirons pas vivants !! » Oui, prenons le temps de goûter… »

https://www.instagram.com/monsieur.nico/

et 3 autres artistes surprises, annoncés dans les jours à venir

– des Concerts EXclusifs, vendredi et samedi soir

Vendredi 31 mars // concert STEPHAN

Bassiste, guitariste, multi instrumentiste depuis plus de 25 ans au sein de

groupes comme Dionysos, Forest Pooky Quartet, Tango Juliett ou Corleone,

Stephan se produit également en solo.

Passionné par la pop anglo-saxonne des 60’s, il propose une pop-folk

dépouillée et intimiste subtilement influencée par l’univers des Beatles, des

Kinks, des Zombies, ou plus près de nous d’Elliott Smith ou Andy Shauf.

Après l’enregistrement d’un split Ep « The Folk Machine » avec Forest Pooky

et Panic Monster, suivi d’une tournée de 40 concerts en 2022, Stephan a

sorti son premier Ep « Country walk » en novembre de la même année.

Il enregistre actuellement son premier album solo et s’apprête à prendre la

route seul cette fois-ci. Accompagné de sa guitare folk il vous fera découvrir

ses chansons aux mélodies délicates et réconfortantes.

https://soundcloud.com/stephan-music-owl

https://www.instagram.com/stephan_music/?hl=fr

Samedi 1er avril // concert WEST ON FIRE

https://www.youtube.com/@FlowerCoastSessions

– des Performances Incroyables

– graff en live de notre façade par COST PTK

https://www.instagram.com/costtpk/

– des Rencontres Inoubliables

– des Trucs à gAgner : Tombol.ART, oeuvres des collocs de l’Atelier 10

Pour calmer ta faim:

Notre Cheffe Nomade Laura vous fera déguster de bons petits plats

végés et flexis.

Pour épancher ta soif:

Nos barmaids se feront un plaisir de remplir vos godets

L’entrée est libre mais nous acceptons les dons.

Ce lieu ne fonctionne qu’avec votre soutien et le bénévolat.

Pour venir à nous :

Vendredi 31 mars 18h-22h // 20h concert STEPHAN

https://www.instagram.com/stephan_music/?hl=fr

Samedi 1er avril 14h – 22h // 20h concert WEST ON FIRE https://www.youtube.com/@FlowerCoastSessions

Dimanche 2 avril 14h-18h

A l’atelier situé 10 rue de l’Esperance, à Floirac

(ligne 16, en 15min depuis le Musée d’Aquitaine).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T18:00:00+02:00 – 2023-03-31T22:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

expo artistes peinture art contemporain floirac atelier collectif