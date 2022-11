Atelier 10: Nuit de la Déco Atelier 10, 1 décembre 2022, Floirac.

Créez vos propres décorations de Noël au sein de l’ Atelier 10!

Atelier 10 10 rue de l'esperance floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Entrée libre et accessible à tout le monde, du lundi au vendredi de 10h à 18h.

https://atelier10.business.site/ https://www.facebook.com/10atelier/;https://www.instagram.com/atelier10_floirac/ L’atelier 10 est un atelier collectif partagé d’artistes et artisans géré en association collégiale par l’APAAF (Association pour la Promotion des Artistes et Artisans à Floirac) qui a vu le jour au début de l’année 2013, suite à la fermeture du “Projet CMH” à Bordeaux. Le but étant de mettre en commun des locaux, des savoirs-faire, tout en privilégiant la créativité personnelle et artistique. Croisements d’idées et projets collectifs peuvent ainsi en résulter. Un ancien garage de 500m² est loué à Floirac par l’association et devient un local d’artistes pluridisciplinaires et d’artisans, autogéré et ouvert, les espaces intérieurs évoluant en fonction des besoins, des départs/venues. À ce jour, nous sommes une vingtaine de résident.e.s explorant divers champs artistiques: Plasticien.ne.s, Sculptrices/Sculpteurs, Peintres, Illustratrices/Illustrateurs, Métallicienne, Artisans-Créateurices… Nous organisons ponctuellement des évènements lors desquels des artistes et créateurices de la région sont invités à montrer leurs travaux. Car l’ Atelier 10 est un lieu de création, mais aussi d’exposition. Nous insistons sur le terme « atelier ouvert », chacun.e étant libre d’en franchir le seuil et de venir à notre rencontre quand il le souhaite!

La Nuit de la Déco

revient pour une seconde édition!

C’est un atelier créatif et ludique, autour d’une décoration responsable sur le thème : « Réaliser sa décoration de Noël soi-même ».

Cet événement des passionné(e)s de la déco se déroulera à l’ Atelier 10 à Floirac.

Cet atelier est l’occasion de se rencontrer, d’échanger sur nos inspirations et de rallier toutes personnes pour qui le mot décoration évoque quelque chose.

Programme :

Début de l’événement à 19h00.

? Différents ateliers sur le thème de Noël : confection de boule de Noël, création de sapin en verre, fabrication de pompons en cuir, et biens d’autres activités…

Vous pouvez amener vos fournitures (cartons, morceaux de tissus, etc..) dans le but de les revaloriser en objet déco.

? Vin chaud et snack vous seront proposés pendant la soirée

Entrée gratuite

Atelier 10