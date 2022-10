Concert: The Folk machine Mercredi 9 novembre, 19h00 Atelier 10

Entrée sur inscription uniquement, 10€.

Concert acoustique par « The Folk Machine »

Atelier 10 10 rue de l’esperance floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Entrée libre et accessible à tout le monde, du lundi au vendredi de 10h à 18h. [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 264, « description »: « Pour leur passage u00e0 Bordeaux The Folk Machine jouera u00e0 l’atelier 10 pour un concert ultra privu00e9 ! », « html »: «

The Folk Machine en concert ! en concert ! Le 9 Novembre, l’ Atelier 10 se met en mode concert privé! The Folk Machine ( composé de Forest Pooky, Panic Monster et Stephan) vous propose une soirée intimiste et acoustique. Chacun des trois musiciens reprends des morceaux du répertoire des deux autres ou s’assemblent au gré du moment, pour vous faire découvrir les compositions à 6 mains de the Folk Machine.

Chaque concert est donc unique. Attention: 60 places disponibles et uniquement sur réservation! Billeterie: my.weezevent.com/the-folk-machine-concert-091122-a-20h Pour écouter: https://forestpooky.bandcamp.com/album/the-folk-machine-house-shows-2022 Événement: https://fb.me/e/28cDyd5QV

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T19:00:00+01:00

2022-11-09T23:00:00+01:00 Atelier 10 / Forest Pooky

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu Atelier 10 Adresse 10 rue de l'esperance floirac Ville Floirac lieuville Atelier 10 Floirac Departement Gironde

Atelier 10 Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

Concert: The Folk machine Atelier 10 2022-11-09 was last modified: by Concert: The Folk machine Atelier 10 Atelier 10 9 novembre 2022 Atelier 10 Floirac Floirac

Floirac Gironde