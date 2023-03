Ouverture d’atelier Atelier 1 Pôle des Métiers d’Art, 28 mars 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

Ouverture d’atelier 28 mars – 1 avril Atelier 1 Pôle des Métiers d’Art

Bonjour et bienvenue dans mon atelier de céramiste !

Je travaille le grès et la porcelaine avec des émaux depuis 2014.

Je vous propose de se donner rendez-vous pour l’ouverture des portes de mon atelier d’artiste (vous y verrez mes pièces de céramique contemporaine) et la présentation d’objets de vaisselle (réalisés en grès et porcelaine).

Je vous expliquerai mon métier et mes différents savoir-faire et vous pourrez me poser toutes vos questions.

A bientôt lors des Journées Européennes des Métiers d’Art!

Atelier 1 Pôle des Métiers d'Art Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T17:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

sculpture atelier céramique

Gabriel Vuattier