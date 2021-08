Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Atelier “1 mois, 1 oeuvre” avec le Musée du quai Branly – Jacques Chirac Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

En partenariat avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac, membre fondateur des Micro-Folies Découvrez lors de chaque séance, organisée autour d’une présentation et d’un atelier familial, un continent ainsi que des œuvres emblématiques de cette institution nationale présentes au sein du Musée numérique. Durée : 1h30.

Entrée libre sur réservation

Plumes de chef : Cette séance permet aux tout-petits d’aborder la richesse des cultures des Indiens des Plaines et d’obtenir leur première plume de chef ! Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:30:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:30:00

