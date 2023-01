Atelier · Danse et expression corporelle Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 04 février 2023

de 14h00 à 16h00

. payant 10€ (l’inscription à l’atelier donne droit au demi-tarif pour le spectacle PARTITION(S) de Jean-Christophe Boclé. Le demi-tarif est accessible jusqu’au 26 janvier 2023, dernière date de représentation du spectacle) Entrez dans les coulisses de la création du spectacle PARTITION(S) mêlant danse et musique lors d’un atelier mené par les interprètes et le chorégraphe ! À partir d’un texte à découvrir de Lygia Clark, il s’agira d’expérimenter des processus d’élaboration de matières dansées spécifiques à la création PARTITION(S) Du décollement des sentiments et des affects – Phase 2 de Jean-Christophe Boclé. Cet atelier proposera d’aborder au fil de son élaboration une des phrases matrice de la pièce et ses possibles développements. Ensemble, nous questionnerons ce qui se construit en chacun lorsque le geste s’inscrit dans le corps et se déploie dans l’espace. Cet atelier inclusif ne nécessite pas d’avoir une pratique de la danse ou de la musique. Infos pratiques : Samedi 4 février 2023 de 14h à 16h

Tarif unique : 10€ L’inscription à l’atelier donne droit au demi-tarif pour le spectacle PARTITION(S) de Jean-Christophe Boclé. Le demi-tarif est accessible jusqu’au 26 janvier 2023, dernière date de représentation du spectacle. Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Contact : https://weez.li/6YX6KQZZ 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/6YX6KQZZ

