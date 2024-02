Ateleir « Un objet, vos usages : Découpe laser » Le Dôme Caen, mercredi 13 mars 2024.

Ateleir « Un objet, vos usages : Découpe laser » Le Dôme Caen Calvados

Chaque deuxième mercredi du mois, de 14h à 16h, le Pôle ATEN convie particulier·e·s et professionnel·le·s à des ateliers de découverte des technologies numériques.

Le Pôle ATEN, service de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Normandie spécialisé dans l’innovation par les technologies numériques, vous propose, en partenariat avec Le Dôme, une série d’ateliers sur la fabrication d’objets. Ouverts aux professionnel·le·s, apprenti·e·s et à tou·te·s les curieuses et curieux, ces ateliers vous permettent de découvrir comment les machines-outils et les technologies présentes dans les Ateliers de fabrication numérique (FabLab) peuvent façonner des objets aux applications complexes, inimaginables et parfois impossibles.

Le prochain rendez-vous sera consacrée à l’exploration la Découpe laser. Lors de cet atelier, vous découvrirez comment transformer votre dessin en fichier numérique avec le logiciel Inkscape et le découper, le graver sur toutes sortes de supports : bois, ardoise, plexiglas… Apportez votre matériau !

À noter. Participez également à la visite « Artisan·e du futur » de 17h à 18h, pour découvrir plus largement l’Atelier de fabrication numérique du Dôme et ses équipements.

Chaque deuxième mercredi du mois, de 14h à 16h, le Pôle ATEN convie particulier·e·s et professionnel·le·s à des ateliers de découverte des technologies numériques.

Le Pôle ATEN, service de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Normandie spécialisé dans l’innovation par les technologies numériques, vous propose, en partenariat avec Le Dôme, une série d’ateliers sur la fabrication d’objets. Ouverts aux professionnel·le·s, apprenti·e·s et à tou·te·s les curieuses et curieux, ces ateliers vous permettent de découvrir comment les machines-outils et les technologies présentes dans les Ateliers de fabrication numérique (FabLab) peuvent façonner des objets aux applications complexes, inimaginables et parfois impossibles.

Le prochain rendez-vous sera consacrée à l’exploration la Découpe laser. Lors de cet atelier, vous découvrirez comment transformer votre dessin en fichier numérique avec le logiciel Inkscape et le découper, le graver sur toutes sortes de supports : bois, ardoise, plexiglas… Apportez votre matériau !

À noter. Participez également à la visite « Artisan·e du futur » de 17h à 18h, pour découvrir plus largement l’Atelier de fabrication numérique du Dôme et ses équipements. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-13 16:00:00

Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie programmation@ledome.info

L’événement Ateleir « Un objet, vos usages : Découpe laser » Caen a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Caen la Mer