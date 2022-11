Ateleir tapissier d’ameublement Saint-Laurent-d’Aigouze Saint-Laurent-d’Aigouze, 3 juin 2022, Saint-Laurent-d'AigouzeSaint-Laurent-d'Aigouze. Ateleir tapissier d’ameublement

Gard Saint-Laurent-d’Aigouze Gard Saint-Laurent-d’Aigouze Stage de Découverte de la réfection de sièges et stages loisirs en garniture traditionnelle.Démonstration par un artisan d’art Participez à une étape de la restauration d’un siège Diplômé du Lycée des Métiers d’Art d’Uzès en 1996, et fort de plus de 20 ans d’expérience, Grégory Bionne, véritable artisan, se plait à jouer avec les matières et les tissus, à mixer les motifs et les couleurs, à soigner chaque détail de la rénovation pour que votre projet devienne une pièce unique, un objet à votre image. De l’inspiration à la création, rien n’est laissé au hasard pour que votre Bergère ou autre fauteuil club retrouve tout son éclat avec style (restauration, garnissage, confection). Tarif : 90 € par personne Durée : 4 heuresDates : Le 1er vendredi du mois de 14h – 18hNombre minimum -maximum de participant : 2 à 6Type de public : Age minimum: 15 ans Renseignements: Bionne Grégory Adresse : Mas côte sèche Route des Saintes Maries de la mer 30220 Saint Laurent d’AigouzeTéléphone : 06 98 61 19 62Email : bionnetapissier@gmail.com bionnetapissier@gmail.com +33 6 98 61 19 62 Droits gérés

