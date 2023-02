ATEEZ WORLD TOUR THE FELLOWSHIP :BREAK THE WALL TOUR Accor Arena, 8 mars 2023, PARIS.

AEG Presents (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert ATEEZ WORLD TOURTHE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL TOURPAS DE PREMIERE PARTIECOVID 19Pour la santé et la sécurité de tous les spectateurs des concerts de ATEEZ WORLD TOUR – THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL TOUR, toutes les dates de la tournée respecteront strictement les politiques d'accueil COVID-19 en vigueur. Des mesures complémentaires pourraient être mises en place à la discrétion de la salle et du producteur, reflétant le statut de l'accueil COVID-19 imposé dans la ville de la tournée.Pour obtenir les informations les plus récentes sur l'accueil du public, veuillez-vous reporter au site web de la saATEEZ LE GROUPE K-POP SUPERSTAR ANNONCE UNE SÉRIE DE DATES EN EUROPE, DONT UN SHOW À PARIS / ACCOR ARENA LE 7 MARS 2023 ! ATEEZ, le groupe K-Pop superstar annonce aujourd'hui une série de dates en Europe, dans le cadre de sa tournée mondiale THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL, dont un concert à Paris / Accor Arena le 7 mars 2023. ATEEZ est un groupe de K-Pop composé de 8 membres, dont la synergie est évidente, et qui apparait pour la première fois sur la scène internationale en 2018. ATEEZ est l'acronyme de "ATEEnagerZ" ce qui signifie que le groupe aborde tous les sujets liés à l'adolescence, de A jusqu'à Z. Avec leur story-telling unique et la qualité de leurs titres, le groupe s'est construit une solide réputation à l'international, cumulant plus de 650 millions de streams dans le monde, rien que sur Spotify. ATEEZ a atteint les sommets du classement Billboard 200 aux US avec leur album 'ZERO : FEVER Part.3' ainsi qu'avec leur EP 'ZERO : FEVER EPILOGUE'. Le groupe s'est également classé top 10 au Billboard World Album Chart. La tournée débutera au Ziggo Dome à Amsterdam le 10 février et se terminera à Paris à l'Accor Arena le 7 mars 2023. La mise en vente générale est prévue le 9 décembre, à 10h.4 billets max par commande

Accor Arena PARIS 8 BOULEVARD DE BERCY Paris

AEG Presents (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert

ATEEZ WORLD TOUR

THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL TOUR

PAS DE PREMIERE PARTIE

COVID 19

Pour la santé et la sécurité de tous les spectateurs des concerts de ATEEZ WORLD TOUR – THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL TOUR, toutes les dates de la tournée respecteront strictement les politiques d’accueil COVID-19 en vigueur. Des mesures complémentaires pourraient être mises en place à la discrétion de la salle et du producteur, reflétant le statut de l’accueil COVID-19 imposé dans la ville de la tournée.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur l’accueil du public, veuillez-vous reporter au site web de la sa

ATEEZ LE GROUPE K-POP SUPERSTAR ANNONCE UNE SÉRIE DE DATES EN EUROPE,

DONT UN SHOW À PARIS / ACCOR ARENA LE 7 MARS 2023 !



ATEEZ, le groupe K-Pop superstar annonce aujourd’hui une série de dates en Europe, dans le cadre de sa tournée mondiale THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL, dont un concert à Paris / Accor Arena le 7 mars 2023.



ATEEZ est un groupe de K-Pop composé de 8 membres, dont la synergie est évidente, et qui apparait pour la première fois sur la scène internationale en 2018. ATEEZ est l’acronyme de “ATEEnagerZ” ce qui signifie que le groupe aborde tous les sujets liés à l’adolescence, de A jusqu’à Z. Avec leur story-telling unique et la qualité de leurs titres, le groupe s’est construit une solide réputation à l’international, cumulant plus de 650 millions de streams dans le monde, rien que sur Spotify. ATEEZ a atteint les sommets du classement Billboard 200 aux US avec leur album ‘ZERO : FEVER Part.3’ ainsi qu’avec leur EP ‘ZERO : FEVER EPILOGUE’. Le groupe s’est également classé top 10 au Billboard World Album Chart.



La tournée débutera au Ziggo Dome à Amsterdam le 10 février et se terminera à Paris à l’Accor Arena le 7 mars 2023.



La mise en vente générale est prévue le 9 décembre, à 10h.

4 billets max par commande

