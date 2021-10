Paris8 Lavoir Moderne Parisien île de France, Paris8 ATAVIE (et si l’origine du monde partait d’une boulette ? Lavoir Moderne Parisien Paris8 Catégories d’évènement: île de France

ATAVIE (et si l'origine du monde partait d'une boulette ? Lavoir Moderne Parisien, 15 décembre 2021, Paris8.

ATAVISME( du latin Atavi, ancêtre) : n.m- Apparition imprévue, chez un individu, d’un ou de plusieurs caractères de l’un de ses ancêtres ,qui avaient disparu depuis une ou plusieurs générations [ Cette réapparition est aisément explicable par la génétique classique]. Une petite fille demande un zizi pour Noël, reçoit une voiture télécommandée à caméra intégrée et fait une enquête sur l’origine du monde. Mais attention aux secrets enfouis sous le tapis ! De Gibraltar à Constantine en passant par un hlm quelque-part en banlieue, Ninette vous emmènera à la découverte de ses origines, à la rencontre de Leila sa grand-mère bougonne et algérienne fan du grand docteur de la télé Michel Cives, qui vient lui parler dans son sommeil, pour qu’elle se libère de l’ histoire avec un grand et un petit H. Texte, interprétation et mise en scène Sara-Jehane Hedef Montage et cadrage Felix Layer Lecuyer Spectacles -> Théâtre Lavoir Moderne Parisien 35, RUE LÉON Paris8 75018

