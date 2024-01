ANESTESIA • ZTAH ATABAL Biarritz, 6 avril 2024, Biarritz.

Guidés par Mikel Kazalis, le quatuor de Zarautz (Gipuzkoa) brise les préjugés de faire du Thrash et du Hardcore en basque! Refusant de suivre la mode, Anestesia a suivi son chemin, et c’est pourquoi ils sont devenus un modèle pour de nombreux groupes. Anestesia revient en live pour le « AZKEN HERIOTZA » Tour et vous entendrez à nouveau cette « voix de la haine » !Mikel Kazalisek gidaturik, Zarauzko laukoteak thrash eta hardcore musikak euskaraz egiteko aurreiritziak hautsi zituen! Modari uko egin eta bere bideari jarraitu dio beti, eta horregatik bihurtu da eredu beste talde askorentzat. Anestesia itzuli da, eta berriz entzunaraziko du “gorrotoaren ahotsa”!

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 21:00

Réservez votre billet ici

ATABAL Allée du Moura 64200 Biarritz 64