BCUC • POLYLOGUE FROM SILA ATABAL Biarritz, 5 avril 2024, Biarritz.

Une claque ! Voilà l’effet BCUC en live. Entre musique africaine, soul et punk rock, une intensité comme on en trouve plus ! Le collectif sud-africain BCUC (pour Buntu Continua Uhuru Consciousness) inonde le monde de bonnes ondes à l’aide d’africangugu, concentré de percussions, de chants traditionnels en zulu et sotho et d’un slogan qui dit tout : « Pour le peuple, par le peuple et avec le peuple ».

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 21:00

ATABAL Allée du Moura 64200 Biarritz 64