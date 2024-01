FRENCH 79 ATABAL Biarritz Catégorie d’Évènement: Biarritz FRENCH 79 ATABAL Biarritz, 1 mars 2024, Biarritz. En deux albums seulement, French 79 réussit l’exploit d’écrire une nouvelle page de la French Touch, page que le monde entier nous envie. Fort d’expériences récentes (collaboration, remix, relecture, bande-son …) l’artiste s’apprête à présent à franchir un nouveau cap avec la sortie de son prochain album, TEENAGERS, qui montre toute l’étendue de la palette de talents de song-writer et de producteur de French 79. L’album nous embarque ainsi dans un voyage sensoriel d’une puissance rare.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-01 à 21:00
Réservez votre billet ici
ATABAL
Allée du Moura
64200 Biarritz

ATABAL Biarritz 64 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/