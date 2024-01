NAPALM DEATH • BIERMÄCHT ATABAL Biarritz, 23 février 2024, Biarritz.

NAPALM DEATHCe groupe britannique est considéré comme un pionnier du genre grindcore, avec l’ajout d’éléments punk hardcore et de death metal. Après plusieurs décennies de rage et de fureur, sans jamais accepter la moindre forme de compromis musical, politique ou intellectuel, le groupe est plus que jamais en colère sur le fond et novateur dans la forme, avec une musique protéiforme.

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-02-23 à 19:30

Réservez votre billet ici

ATABAL Allée du Moura 64200 Biarritz 64