SWANS • MARIA W HORN ATABAL Biarritz, 16 février 2024, Biarritz.

Swans est l’un des groupes les plus importants et influents de la scène expérimentale américaine. Le groupe a traversé trois décennies sans jamais dévier de leur cap, celui d’une musique singulière et sans concession. Avec l’album « The Beggar », Swans, plus phénix que jamais, bouleverse et touche en plein cœur, comme pour mieux nous rappeler qu’il reste, derrière ses murs de sons, l’un des groupes les plus obsédant et captivant de sa génération.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:30

ATABAL Allée du Moura 64200 Biarritz 64