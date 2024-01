ROCK TRIBUTE NIGHT BIARRITZ #3 ATABAL Biarritz, 27 janvier 2024, Biarritz.

LES FILLES A L’ASSAUT DE L’ATABAL !!! LADIES BALLBREAKER : Girls in black, riff in your face, et show rock n’roll sont au programme !Ces power girls vous garantissent un souffle d’énergie qui dresserait les poils à nos chers Angus et Brian ! Nouveau show, énergie et rage garantie, 100% girl attitude ! Alliant la puissance d’un rock pur et dur à la souplesse et sensualité féminin, sur scène elles font vite monter la température !Un show 100% AC/DC qui a déjà été produit sur 170 concerts dont deux concerts au Hellfest Festival.MOTORQUEENS : Trois musiciennes passionnées par le groupe le plus bruyant au monde Motörhead !Alors attention à la marche ! Les amazones de fer arrivent comme un ouragan et vous feront faire un voyage fou à travers le gros rock’nroll ! Play it loud as hell, ALWAYS !

Tarif : 31.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

ATABAL Allée du Moura 64200 Biarritz 64