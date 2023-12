KID FRANCESCOLI ATABAL Biarritz, 21 janvier 2024, Biarritz.

Après une première tournée mondiale à guichets fermés, le producteur, crooner et multi-instrumentiste marseillais, est impatient de partager son album de musique pop le plus abouti à ce jour. Sunset Blue représente un nouveau tournant pour la musique hybride entre organique et électronique, à la fois un voyage en méditerranée et un rêve Californien …Un voyage onirique, que vous aimeriez ne jamais quitter : rester au lit en mode cocooning, voyager loin ou danser jusqu’à l’aube pour attraper les premiers rayons de lumière…

Début : 2024-01-21 à 20:00

ATABAL Allée du Moura 64200 Biarritz 64